La cuenta oficial del Barcelona hizo oficial el adiós de Neymar. El brasileño salió de las instalaciones del club luego de anunciar que su etapa en el club azulgrana terminó. El atacante se despidió de todos los miembros del plantel.

Como era de esperarse, Neymar no entrenó con el plantel, tras el permiso concedido por Ernesto Valverde. El estratega no dudó en dejarlo resolver su futuro tras saber que no contará más con el brasileño de cara a la próxima temporada.

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 de agosto de 2017

Neymar se encargó de alimentar día a día los rumores sobre su salida al PSG. Sin embargo esta mañana se encargó de confirmarlos tras el asombro de todos los medios internacionales.

La salida de Neymar, según los diarios españoles Marca y Mundo Deportivo, es inminente. El brasileño tiene todo listo para ser parte del PSG, equipo que siempre tuvo la primera opción para hacerse con el atacante.

Neymar sería presentado este viernes por el PSG, con lo que se confirmaría la transacción más cara de la historia de fútbol. El traspaso del brasileño no bajaría de los 220 millones de euros, cifra en la que está tasada su clausula.