Neymar no se fue del todo contento del Barcelona luego de que el club catalán no haya decidido darle su bono 26 millones de euros al renovar con el cuadro catalán en el 2016. Ante este motivo, el brasileño ha interpuesto una demanda ante la FIFA para que se le abone la millonaria suma y no solo eso, también habría decidido ser un vinculando con Philippe Coutinho para que su compatriota fiche por el PSG, tal como revelan medios españoles.



Barcelona, que no pudo fichar a Coutinho en el mercado de pases en verano, tendría en sus planes contratar al brasileño para enero, aunque ante ello el PSG, tendría en sus planes jalarlo para el próximo mercado de pases. Los franceses no podrán acometer la operación en la próxima ventana de fichajes después del fichaje de Neymar y del de Mbappé en forma de cesión, pero quieren convencer al delantero para que espere hasta el próximo verano. Sobre todo Ney, que mientras presiona al PSG para que concreten la operación, mantiene constantemente el contacto con su compatriota y también intenta convencerlo.



Una opción que cada día es más factible, según ha podido saber medios españoles, tal y como ha llegado a la cúpula del Santiago Bernabéu. A Florentino Pérez, que mantiene una muy buena relación con el padre de Neymar, le ha llegado que cada vez hay menos posibilidades de que Coutinho recale en la ciudad condal.



Asimismo, la responsabilidad sobre el desenlace final también recae sobre los dirigentes americanos. Los británicos deberán decidir si vender a Coutinho en enero por un precio inferior a los 150 millones que exigieron en verano y asegurarse el montante, o esperar a después del Mundial para intentar inflar su precio, en el caso de que el carioca tenga un papel importante en Rusia.



Perú chocará contra Colombia este martes. (Video: Steve Romero)