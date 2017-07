Huele a despedida. Primero no regresa con sus compañeros a Barcelona por acuerdos comerciales que debía cumplir en Asia y ahora se despide de sus compatriotas del Real Madrid. Luego del partido frente a los merengues en Miami, Neymar se pasó 15 minutos al vestuario rival para conversar con Sergio Ramos, Marcelo y otros más. ¿La razón? Todo supone que el brasileño ya tiene todo definido para irse del Barcelona rumbo a PSG.



La cámara de ‘Cuatro’, canal de España, mostró como Neymar se iba con la camiseta de Sergio Ramos y continuaba su camino. ‘Ney’ ha estado envuelto en la polémica sobre si fichaje, aunque todo haría indicar que se está en los últimos días de esta novela.

Por otro lado, los jugadores del PSG han pedido a Neymar que acepte el desafío, encabezados por Dani Alves, excompañero en el Barcelona y amigo íntimo de la estrella.



"Hablo con él todos los días, pero no de fútbol. Intento tranquilizarlo", dijo Alves, protagonista en su debut oficial con el PSG al marcar un gol y dar un pase decisivo ante el Mónaco (2-1), añadiendo que no quiere "interferir" en su decisión.



"Es una decisión que debe tomar tranquilamente. Debe pensar en él. A veces hay que ser egoísta porque los clubes piensan en ti hasta que tú ofreces resultados. Yo soy un ejemplo claro. Digo una sola cosa: sé valiente, el mundo pertenece a los valientes", continuó el lateral brasileño.



"Una vez le ayudé: Le ayudé a fichar por el Barcelona (2013). No tomé la decisión por él, simplemente le dije lo que había en el Barcelona y él decidió venir. Las decisiones son de los valientes. Yo soy el más valiente: decidir dejar el Barça, decidir dejar la Juve, tomo siempre decisiones", añadió.



El medio italo brasileño Thiago Motta, también exjugador del Barcelona, dio su opinión: "Lo más fácil para él es quedarse en el Barça, pero a veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Para él será importante crecer y mejorar como jugador y persona"



