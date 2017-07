Que se va, que no se va. Se ha dicho con relación a Neymar con su futuro profesional. En Brasil afirmaban que el brasileño ya había aceptado la propuesta del PSG, mientras que en España y medios internacionales como ESPN aseguraban que ya había acuerdo entre las partes, el mundo del fútbol se sorprendió cuando se leyeron las publicaciones de que el astro brasileño se había arrepentido y pretendía seguir al lado de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.



Sin embargo, ¿cuál es la estrategia de Neymar a fondo sobre este tema? Queda claro que es la mejora salarial del contrato. En Francia le ofrecieron 30 millones de euros netos por temporada, teniendo un salario de casi 60 millones al haber 49% de impuestos en el país galo. ¿En Barcelona? Hasta la fecha las negociaciones no han prosperado, según narran medios españoles. El padre de Neymar estuvo reunido con la dirigencia del Barza, pero no hubo humo blanco para ver si el jugador seguía en el club, pese a su doblete de ayer.



De acuerdo a Marcelo Bechler, el mismo que anunció que Neymar se iba al PSG, los abogados del exSantos (Gustavo Xisto y Altamiro Becerra) se encuentran en Barcelona con una doble misión: una propuesta de nuevo contrato para el jugador o negociar la salida del mismo.



Neymar es el segundo mejor pagado de la plantilla con 25 millones de euros anuales, solo por detrás de Lionel Messi, quien ahora cobra 40. ¿Barcelona tendrá presupuesto para pagarle el suelo a quien aspira a ser el nuevo mejor jugador del mundo?



Este gol marcó Neymar ante Juventus por la International Champions Cup. (Getty / YouTube)