El presidente del PSG, Al-Khelaifi, no lo ha desmentido, pero tampoco ha confirmado el fichaje de Neymar a la entidad parisino. No obstante, las declaraciones que recogen medios en Europa son de una entrevista del pasado sábado a la TV de Marruecos. En ese momento, el delantero brasileño no había jugado frente al Real Madrid, no había viajado a China y tampoco había la rencilla sobre los 26 millones de euros que el Barza adeuda al jugador.



“Creo que esto es un poco apresurado. Hoy en día, Neymar es un jugador del Barcelona. Respetaremos todos los contratos firmados con otros clubes y jugadores. Y prefiero no hablar sinceramente de esto ahora. Espero en otro momento. Y prefiero no dar ningún porcentaje, cada cosa a su tiempo”, señaló el jeque árabe con respecto al pase del brasileño.



Del mismo, Al-Khelaifi elogió las cualidades del fichaje que pretende, puesto que se trata de jugadores reconocidos a nivel mundial. “Neymar es una estrella. Pero repito, es un jugador del Barcelona hoy por hoy. Ser una estrella no es solo cuestión de nombre o reputación, es también por el juego practicado. La ambición de PSG es la de contar con grandes jugadores reconocidos en todo el mundo para aumentar la reputación del club”, finalizó.



Los medios habían anunciado que el jugador podía viajar a Doha y pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje por el París SG, club propiedad de un fondo soberano catarí.



Debido a la reciente rotura de las relaciones diplomáticas entre Catar y Emiratos Árabes Unidos, parecía muy improbable que Neymar viajara directamente a Doha desde Dubai. E imposible que lo hiciera con la compañía Emirates, debido a la situación entre los dos países.



Otros medios publicaron que el jugador viajaría a París sin pasar por Barcelona. E incluso algunos señalaron que su destino era Brasil.



Este martes el Barcelona confirmó que había bloqueado el pago de una prima de 26 millones de euros al jugador ante su posible marcha al París Saint-Germain, informó una fuente del club.



"Se han depositado estos 26 millones de euros en una notaría a expensas de la continuidad del jugador", señaló esta fuente a la AFP.



Esta prima fue pactada hace un año cuando el futbolista, que ya había estado en la órbita del PSG, amplió su contrato con el Barça hasta 2021. El padre del jugador llegó este lunes al aeropuerto de Barcelona, pero no hizo declaraciones.



Así jugaba Messi y Ronaldinho juntos en Barcelona. (Getty / YouTube)