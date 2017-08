Una cláusula por otra. Así parece definirlo el Barcelona luego de que los abogados de Neymar pagaran la cláusula de rescisión de su contrato. Ahora el jugador no tiene equipo y todo parece confirmar que el brasileño será del PSG en las próximas horas. La dirigencia culé, luego de ingresarse el efectivo, ya tiene decidido al tercer fichaje de la temporada después de Nelson Semedo y Gerard Deulofeu: se trata del central Iñigo Martínez.



De esta forma, Barcelona le pagaría 32 millones de euros a la Real Sociedad por el pase del futbolista. Los culés consideran que pese al fichaje de Umtiti en la temporada pasada, necesitan traer jugadores para la zaga, puesto que Piqué no mantendrá el nivel de las temporadas. Todo lo contrario. La edad merma el nivel del futbolista.



La de Íñigo Martínez no sería, por tanto, la opción prioritaria del Barça en estos momentos, pero sí una petición especial de Ernesto Valverde que podría ejecutarse a lo largo del mes de agosto después de que se cierren las llegadas de futbolistas como Coutinho o Dembélé. El hecho de contar con un solo central zurdo (Umtiti, puesto que a Vermaelen se le busca salida) sería el motivo del técnico para apostar por la llegada de un futbolista al que ha seguido con interés los últimos años.



Los representantes legales de Neymar se han personado este jueves en las oficinas del FC Barcelona y han pagado los 222 millones de euros que cuesta rescindir el contrato del jugador.



La entidad azulgrana ha confirmado, en un comunicado, que este pago es "en concepto de indemnización por la rescisión unilateral y sin causa del contrato que unía a ambas partes", hasta el 30 de junio de 2021.



Este mediodía, los abogados de Neymar se habían personado en la sede de la LaLiga para depositar esos 222 millones, pero la patronal de los clubes españoles ha rechazado el pago, al entender que el París Saint Germain estaría incumpliendo la normativa de la UEFA sobre el juego limpio financiero con el fichaje de Neymar.



Los representantes de delantero paulista han optado, entonces, por acudir horas después al Camp Nou y entregar el cheque por valor de los 222 millones directamente al Barça.



En las oficinas del club catalán han sido recibidos por el director general, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti.



Tras efectuar el pago de la cláusula, Neymar volará a París en las próximas horas para formalizar su fichaje por el PSG.



Neymar al PSG en YouTube: hinchas culés publicaron video quemando su camiseta.