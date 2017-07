El entorno de Neymar no entiende la publicación de Piqué en las redes sociales. Con el título de “se queda”, todos daban por sentado de que el futbolista brasileño permanecería en el club catalán, al menos por la siguiente temporada. Sin embargo, hasta la fecha ni Neymar ni el Barcelona han dado un comunicado oficial sobre la situación actual de ambos. Tanto padre como abogados continúan negociando con el PSG, mientras el futbolista se medita la posibilidad de seguir en la institución, viendo formas de para toda la negociación.



Como publica ESPN en su edición de este lunes, nadie del círculo de Neymar entiende los motivos de la publicación de Piqué. Como se ha comentado en los últimos días, los jugadores más importantes del Barcelona (Messi, Suárez y Piqué) han conversado con el exSantos para que permanezca en el club, pero eso no significa que ‘Ney’ esté de acuerdo. La foto parece ser solo una persuasión para que se frenen las negociaciones.



Neymar tenía decidido aceptar la oferta del club parisino, pero en los últimos días está reconsiderando la situación. Los pesos pesados de la plantilla han mantenido charlas con el jugador para hacerle ver su valor y su proyección en el equipo azulgrana según pasen los años y Messi vaya tomando otro papel en el equipo.



Además, el padre de Neymar se ha visto en Estados Unidos con la directiva del Barza, pero el club no tiene intención de tocar de nuevo el sueldo del jugador ya que su contrato fue revisado hace unos meses.



El club espera que Neymar se decida en las próximas horas y aclare lo sucedidopara poner fin a una semana de especulaciones y centrarse en los deportivo y en los fichajes que están por llegar.



Esta fue la tremenda acción de Marcelo en amistoso ante el United. (Getty / YouTube)