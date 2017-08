Barcelona no se siente a gusto con Neymar. Probablemente el brasileño no pueda pisar Cataluña durante mucho tiempo, luego de que decidiera irse al PSG. El pago fue la cláusula de 222 millones de euros, pero el dinero no contenta a los hinchas que sienten como el jugador quiso irse del club a cambio de ser el mejor pagado en la historia de los deportes. De este modo, así reaccionaron los hinchas culés con respecto al brasileño.



Por otro lado, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, cargó el lunes contra lo que calificó de falta de lealtad de Neymar y criticó al brasileño por mantenerse en silencio hasta que se efectuó su traspaso récord al Paris St. Germain.



La especulación acerca del eventual traspaso de Neymar al PSG eclipsó la gira de pretemporada del equipo culé por Estados Unidos el mes pasado. Mientras sus compañeros se veían acosados con preguntas sobre Neymar, el delantero se abstuvo de comentar acerca de su futuro hasta que el fichaje se cerró el jueves por 222 millones de euros (263 millones de dólares).



"Las formas no han sido las correctas", dijo Bartomeu el lunes. "Los valores son importantes, y nos habría gustado más sinceridad".



Bartomeu dijo que el equipo está preparado para seguir adelante sin Neymar, que marcó 105 goles en cuatro temporadas con el Barça y ganó dos títulos de Liga, tres Copas del Rey y la Liga de Campeones de 2015.



El presidente contrastó la actitud del brasileño con la persistencia de otras figuras del equipo. "Todo tiene un límite, y ningún jugador puede estar por encima del Barça", dijo Bartomeu. "El compromiso de fidelidad de Leo Messi debe ser un ejemplo, así como también lo es Andrés Iniesta".



El presidente del Barça relató que el club sospechaba que Neymar se iría algún día cuando se acordó un nuevo contrato en 2016. "Habíamos previsto que Neymar se marchara y por eso aumentamos su cláusula... ahora estamos trabajando para buscar sustitutos", explicó Bartomeu



Raúl Ruidíaz es habitual titular en el Monarcas Morelia por la Liga MX. (Getty / Bancomer)