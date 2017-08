Neymar llegó a Barcelona en medio de todo el asedio de la prensa. El delantero brasileño no quería responder a las preguntas, en su mirada solo estaba el contrato con el PSG y que los culés hagan lo posible para que negocien con los franceses por su pase. Sin embargo, los catalanes no estaban dispuestos a hablar sobre el fichaje y sorprendió que ‘Ney’ apenas responda por los 26 millones de euros que le adeudan tras su nuevo contrato.



De acuerdo a fuentes internas al club, en donde estaban reunidos los directos Óscar Grau y Raúl Sanllehí, tanto padre como hijo querían saber respuestas de por qué no se les había abonado tal suma si es que estaba estipulado tras la nueva cláusula del jugador.



El culebrón futbolístico del año empieza a resolverse: el brasileño Neymar anunció este miércoles a sus compañeros del Barcelona que abandona el club, con destino al París Saint-Germain que pagará los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión.



Wagner Ribeiro, asesor del astro brasileño, aseguró que el PSG abonará esta cantidad "en las próximas horas", consumando el traspaso más costoso en la historia del fútbol, más del doble que el fichaje de Paul Pogba al Manchester United hace un año por 89,3 millones de libras (105,2 millones de euros).



Antes, el futbolista había puesto fin a semanas de especulaciones sobre su futuro. Con gesto serio se presentó al campo de entrenamiento del Barça, pero ni siquiera se calzó las botas: "Ha comunicado a sus compañeros que marchaba", dijo una fuente del club a la AFP.



El técnico Ernesto Valverde "le ha dado permiso para no entrenar y hacer las gestiones para resolver su futuro", añadió.



Poco después, el brasileño de 25 años comunicaba a la directiva su decisión de abandonar el club tras cuatro años. El Barça "les remitió a la cláusula de rescisión de su contrato en vigor" que termina en junio de 2021, dijo la entidad en un comunicado.



Este fue uno de los mejores golazos de Neymar en Barcelona. (Getty Images / YouTube)