Tanto padre como hijo saldrán beneficiados con el pago de la cláusula de Neymar. Ya el Barcelona ha comunicado que para que Neymar se vaya del equipo, el PSG deberá abonar los 222 millones de euros de la cláusula de su contrato. Los culés no quieren negociar un precio, por lo que la entidad parisina deberá abonar ese dinero en la cuenta bancaria de ‘Ney’ para que él haga efectiva esa manera. No obstante, los números que se manejan en el nuevo contrato del astro brasileño en París rompen con todo tipo de sueldos y primas en el fútbol.



Como se especula, Neymar pagaría a ganar 30 millones de euros netos por temporada, que vendría a ser un sueldo de 60 millones, dado que Francia retiene el 49% del salario por impuestos por ingresos millonarios como el del brasileño. No solo eso. El padre de Neymar cobraría 40 millones de euros como prima por ser un mediadodor en el pase de su hijo.



PSG alimentó este miércoles la expectación sobre la llegada de Neymar al club con dos tuits en respuesta a los publicados por su lateral derecho Thomas Meunier, en los que éste recordaba que ya dio la exclusiva días atrás.



El jugador se había pronunciado al respecto el pasado 24 de julio, después de que el barcelonista Piqué publicara en sus redes que el brasileño se quedaba con los azulgrana.



"Parece que a la mayoría os ha dado un síncope... Esperemos todavía un poco. Exclusiva entre paréntesis...", publicó entonces en twitter.



Esta mañana, después de que el internacional brasileño comunicara a sus todavía compañeros que abandona el club catalán, Meunier recurrió de nuevo a las redes.



"Entonces... esa exclusiva... #TARDEOTEMPRANO", afirmó, acompañando su mensaje con el emoticono de una sonrisa burlona, el mismo que utilizó el PSG a través de su cuenta oficial para refrendar de forma indirecta el eventual desembarco de la estrella brasileña.



El intercambio entre Meunier y la entidad prosiguió con un nuevo tuit del jugador: "¿Cómo nos arreglamos?", a lo que el PSG replicó: "¿Esperamos todavía un poco?".



El agente de Neymar, Wagner Ribeiro, confirmó esta tarde que el PSG pagará, en las próximas horas, los 222 millones de euros que cuesta la rescisión del contrato del futbolista con el Barcelona.



La cadena "BFM TV" señala que la llegada de Neymar se espera para antes de mañana por la mañana. Su fichaje, según la fuente, se oficializará ese mismo día por la tarde o el viernes, víspera del inicio de la Liga en Francia.



