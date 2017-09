Nadie sabe en qué acabará esta novela. Primero estaban peleados, luego ambos lo desmienten ante los medios de prensa. Neymar y Cavani viven días de tranquilazo luego de la goleada del PSG que le costó el puesto a Carlo Ancelotti en el Bayern Munich. No obstante, pese a los abrazos y caricias de ambos en el Parque de los Príncipes, el delantero brasileño ya tendría decidido que el uruguayo no iría más en el equipo parisino. Así lo revelan medios europeos.



Según ‘Don Balón’, Neymar habría pedido a Al Khelaifi la contratación de Karim Benzema, el socio perfecto de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Para el brasileño también lo sería, puesto que el francés no busca marcar goles y goles, sino tratar de ser la mejor arma para el equipo, y en este caso lo son las asistencias. De este modo, Karim congeniaría bien Neymar y Mbappé.



¿Cuál será la respuesta de la entidad madridista? No se sabe a ciencia cierta la posible respuesta de Florentino Pérez, dado que él como Zidane decidieron seguir con el delantero en lugar de Álvaro Morata, quien destaca en sus primeros partidos con el Chelsea.

En la Champions League, Neymar volvía a una convocatoria del PSG, y al once inicial del técnico vasco Unai Emery, tras la lesión que sufrió en su pie derecho y le impidió jugar el último choque liguero contra el Montpellier (0-0). Con su regreso, se abría un nuevo capítulo en la polémica surgida entre el brasileño y Edinson Cavani, que ambos se iban a encargar de zanjar en el choque contra el Bayern Múnich (3-0).



Ya en la celebración del gol de Alves se vio el primer acercamiento entre Neymar y Cavani, momento que se repetiría, esta vez con mayor efusividad y con un abrazo entre los protagonistas en el minuto 31, tras el 2-0 del uruguayo.



Pasada la media hora de juego, el '9' combinó con el carrilero brasileño en zona de tres cuartos de cancha y se marchó al ataque cuando Dani Alves metió una pelota en profundidad para Kylian Mbappé. El francés aguantó la posesión en el área y puso el esférico a la frontal, donde apareció el goleador uruguayo para festejar su tercer tanto en esta Champions League, con un golpeo ajustado al ángulo.



Faltaba todavía la diana de Neymar para cerrar la contundente victoria de los parisinos ante los alemanes y llegó en el minuto 62 de partido. Nuevamente fue Kylian Mbappé el que hizo la jugada previa al gol de los locales, esta vez con un recorte dentro del área y poniendo un pase de la muerte que Javi Martínez no logró despejar y dejó franco para que el atacante brasileño solo tuviera que empujarla.



Dos abrazos y tres goles calmaron las aguas en París, en un equipo que lidera de forma contundente el Grupo B. El PSG está imbatido y suma ocho goles a favor, de los cuales, Neymar ha participado en cuatro de ellos, con dobletes de dianas y asistencias.



