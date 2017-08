Neymar cada vez más fuera del Barcelona: el curioso mensaje que público en su Instagram

Neymar ha llegado este martes a Barcelona para cumplir con el cronograma del equipo culé. El delantero brasileño deberá seguir con la pretemporada y prepararse para el partido del 13 de agosto frente al Real Madrid por la Supercopa de España. No obstante, si se resuelve su contrato y firma el lunes por el PSG tal como afirma ‘L’Equipe’, el jugador deberá hacer las maletas rumbo a París. El jugador no dice nada, pero crea más rumores.



"No estoy diciendo justamente porque esté necesitado porque aprendí a adaptarme a cualquier circunstancia. Sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener abundancia. Aprendí el secreto de vivir contento en toda y cualquier situación, sea bien alimentado, sea con hambre, teniendo mucho, o pasando necesidad", señaló el brasileño en su cuenta de Instagram en lo que parece todo con relación a su pase a la Ligue 1.



La publicación de Neymar en su Instagram. La publicación de Neymar en su Instagram.

El Barcelona está muy preocupado de que Neymar tenga un pie en el Paris Saint-Germain.



El delantero brasileño debe estar en un entrenamiento el miércoles en España, pero nadie parece saber a ciencia cierta si aceptará la transferencia más cara de la historia para marcharse a Francia o si se sumará a sus compañeros. Por si acaso, el Barsa realiza gestiones para salvaguardar los 26 millones de euros (30,7 millones de dólares) que tendrían que pagarle si permanece en España, dijo un dirigente del club.



El dirigente, que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato por no estar autorizado a divulgar información al respecto, dijo que el equipo “ha depositado 26 millones de euros de una prima con una notaría ante las dudas sobre el futuro del jugador y a la espera que se resuelva la situación”.



“Lo que el club hará con el dinero, no lo sabe aún, ante la incertidumbre del futuro”, dijo el dirigente a The Associated Press.



El futbolista de 25 años tendría que recibir el dinero de inmediato, según los términos de la renovación de contrato que firmó el año pasado. Pero esa cifra palidece comparada con los 222 millones de dólares (262 millones de dólares) que PSG tendría que pagar para activar la cláusula de rescisión del contrato del goleador.