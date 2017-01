Los días de incomodidad, por no reencontrarse con el gol, terminaron para Neymar. Duró casi tres meses. Al final, la sequía se acabó este miércoles ante Athletic Bilbao por Copa del Rey.



Desde el 19 de octubre del 2016, en la goleada ante Manchester City, el brasileño no gritaba un gol con el Barcelona. De tiro penal, el crack azulgrana aumentó la ventaja sobre los vascos en la vuelta de octavos de final en el Camp Nou.



A los dos minutos de la segunda parte, Neymar encaró a Eneko Bóveda con un cambio de ritmo y le cometieron una falta en el área. El ex Santos tomó el balón y lo mandó a guardar en el arco de Iraizoz.







Más información en breve...

