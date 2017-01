Real Madrid perdió la racha de partidos sin perder y dejó que el Sevilla se ponga a un punto suyo en la Liga Santander. Sin embargo, lo más comentado fueron las declaraciones de Sergio Ramos tras su autogol, el cual significó el empate ante el cuadro de Sampaoli.

►El efusivo festejo de Sampaoli y su explicación de la remontada a Real Madrid

Sobre el autogol, Ramos quiso voltear la página. "No he visto la jugada, no hay que señalar a nadie ni excusarse. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos lo mismo. No supimos matar el partido. El gol en propia meta ha sido un lance del juego"

"Este estadio siempre es muy complicado. Estoy orgulloso del partido. En los últimos minutos no hemos sabido manejar los tiempos. El Sevilla ha apretado,. Somos líderes, hay que seguir hacia adelante", completó el zaguero.

Sergio Ramos jugó en el Sevilla antes de pasar al Real Madrid por 30 millones de euros. (AFP) Sergio Ramos jugó en el Sevilla antes de pasar al Real Madrid por 30 millones de euros. (AFP)

Por último, Sergio Ramos habló del trabajo de Sampaoli en el Sevilla: "Me gusta la gente que va de frente, es un grandísimo entrenador. Ya lo demostró con Chile. Le deseo lo mejor".

Sergio Ramos, quien fue incluido en el once ideal de la FIFA, debe concentrarse en el próximo partido que disputará con el Real Madrid. Chocará por la Copa del Rey con el siempre complicado Celta de Vigo.

Toluca venció 2-1 al América.

LEE TAMBIÉN...