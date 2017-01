Mundial de Brasil 2014. Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini en un acto que todo el mundo repudió después de la victoria de Uruguay sobre Italia. El delantero del Barcelona no era ajeno a ese tipo de agresiones y su reiteración de agresiones obligó a la FIFA a suspenderlo por varias fechas, hecho que hizo que perdiera varios contratos publicitarios en su país como el mundo y que – en ese momento – pusiera en jaque su fichaje por los catalanes.



► The Best: FIFA denunció robo de seis relojes ante la policía suiza.



The Best 2016. El popular ‘Pistolero’ no asistió a la gala del máximo ente del fútbol mundial y el Barcelona se disculpó de manera público con un video de Andrés Iniesta, quien aducía que debían jugar este miércoles frente al Athletic Bilbao por los octavos de final de la Copa del Rey, puesto que en el partido de ida, los vascos derrotaron a los de Luis Enrique.



Sin embargo, de acuerdo al diario La Nación, esta sería la razón por la que Luis Suárez no habría asistido y la FIFA lo atacó de manera sutil en dicho evento deportivo.



El medio indica que el charrúa no olvida el castigo del ente y cómo fue perjudicado por su agresión, así como la FIFA – sabiendo que no venía – publicó una imagen de él mostrando los dientes en fiel alusión al personaje del pasado del delantero.



Barcelona choca ante Athletic Bilbao con Luis Suárez confirmado en el once titular. Mientras se especula con no asistencia, el delantero se prepara para celebrar en el Camp Nou.



► Cristiano también lo hizo: su ausencia en una gala FIFA y cómo culpó al Real Madrid





La foto en discordia de Luis Suárez en The Best. La foto en discordia de Luis Suárez en The Best.

LEE TAMBIÉN...