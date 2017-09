Para llegar al Barcelona, Ousmane Dembélé tuvo que declararse en rebeldía ante Borussia Dortmund. El delantero francés no quiso entrenarse con su ex club, buscando una salida hacia el Camp Nou en el mercado de fichajes, objetivo que logró. Este hecho no gustó para nada al agente de Toni Kroos, estrella del Real Madrid.

El representante del volante alemán criticó duramente al atacante galo este miércoles en conversación que sostuvo con 'Sport Bild'. No se guardó nada.

"Si me hace eso a mí (rebelarse), me separaría de él. Estoy enfadado por el hecho que los consejeros de Dembélé se aseguraran que este no entrenase más con el Dortmund. ¡Sus asesores! Ese comportamiento no me va en absoluto", dijo Volker Struth, representante de Kroos.

Asimismo, el agente del volante de la Selección de Alemania mencionó que algunos de los hombres de negocio dentro del mundo del fútbol deben actuar con mayor transparencia.

"Yo me desligaría inmediatamente de un jugador que haga ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Debes tener en cuenta a quién tienes al lado", añadió Struth.