Solo falta la oficialización. Luego de varias semanas de negociaciones, finalmente el Barcelona y el Borussia Dortmund habrían llegado a un acuerdo en las cifras para el traspaso de Ousmane Dembélé. El fichaje del futbolista francés se haría oficial este viernes.

El hermano lo 'confirma'

Además de la información del diario Bild, que da por cerrado el fichaje, el propio hermano de Ousmane, Malick Dembélé, se encargó de anunciar el fichaje por medio de una 'storie' en su cuenta de instagram.

Mientras, otro usuario "@Moouss23", amigo del futbolista del Dortmund, lo celebró por la misma vía pero con un mensaje mucho más contundente: "Visca Barça", acompañado del símbolo de la victoria.

El 'caso Dembélé', que provocó una crisis entre el Barcelona y el Borussia Dortmund, de cuya disciplina se ha apartado voluntariamente el francés para forzar su salida, parece llegar a su fin convirtiéndose en el segundo mayor traspaso de la historia, según publicaron los medios este jueves.



El Dortmund fijó al Barcelona el domingo como fecha límite para pagar 140 millones de euros por el jugador de 20 años, que no entrena con el grupo desde el 10 de agosto, razón por la que quedó fuera este jueves de la convocatoria de la selección francesa.

"Nos acercamos a una decisión, pero por el momento no la hemos tomado. No somos el club que anuncia este tipo de cosas públicamente. Podemos únicamente decir que no hay acuerdo definitivo y el resto veremos", dijo este jueves el director ejecutivo del club alemán Hans-Joachim Watzke, añadiendo que decidirán "antes del 31 de agosto". Una postura novedosa después de dos semanas de tira y afloja.



140 millones

El Barcelona, que tuvo que aceptar -contra su voluntad- el traspaso de Neymar al PSG por 222 millones de euros, busca a toda costa reemplazar al brasileño antes de que el 31 de agosto se cierre la actual ventana de fichajes.



Y una de sus principales opciones era Ousmane Dembélé, que acaba contrato con el Dortmund en 2021. Vestir la camiseta azulgrana es uno de los sueños del futbolista desde que era pequeño, razón por la cual enseguida se mostró favorable a esta operación.



Los 'culés' hicieron una primera oferta de 80 millones de euros fijos más 25 de bonus. Ocurre que el Dortmund no tiene necesidad urgente de dinero y que, además, ve al delantero como uno de los principales valores de su proyecto.



Por ello puso el listón más alto y pidió al Barça 140 millones, lo que haría del francés el segundo futbolista más caro de la historia tras el brasileño Neymar. AFP