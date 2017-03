Cristiano Ronaldo no falla de penal, pero sí puede hacerlo a la hora de recoger la pelota. El delantero del Real Madrid marcó el gol de descuento para los merengues a los 82 minutos de juego tras un penal en contra de Las Palmas. Todos los madridistas esperan el gol de su figura y el portugués no los defraudó: un disparo rasante a la derecha inevitable por el portero.



► Es oficial: Luis Enrique no seguirá en el Barcelona



El partido era una pesadilla para el Real Madrid tras la expulsión de Gareth Bale. El galés no respondió en todo el partido y encima se fue de la cancha en los primeros minutos del segundo tiempo. No parecía el Real Madrid de Zidane, la goleada del Barcelona erizaba la piel de los hinchas merengues y tuvo que aparecer Cristiano Ronaldo para poner un poco de calma hacia sus seguidores como todos los expectantes.



El portugués se paró enfrente del balón, hizo su acostumbrada pose y definió a uno de los lados del arco. Lo curioso, sin embargo, es que el delantero se resbaló en su intento de apurar la jugada en el partido. Minutos después, ‘CR7’ puso el segundo de su cuenta y el gol del empate para el Real Madrid. De poco sirvió, el Barcelona es líder.



Real Madrid suma 56 puntos tras 25 fechas disputadas de Liga Santander, mientras que el Barcelona tiene una unidad más. No obstante, los merengues tienen un partido menos.



Isco puso el primer gol del Real Madrid frente a Las Palmas [VIDEO]

LEE TAMBIÉN: