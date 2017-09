Paulinho tiene una de las tareas más difíciles en su carrera. El brasileño dejó el Guangzhou Evergrande de China y se convirtió en el primer refuerzo del FC Barcelona para esta temporada desde que se hiciera oficial la venta de Neymar al PSG a cambio de 222 millones de euros.

Su rendimiento alegra y sorprende a los hinchas azulgranas, pero al conocer su posible contratación todos nos preguntamos ¿quién se fijó en el? Al parecer la respuesta se dio a conocer luego de una entrevista del Brasileño al Periódico de Catalunya.

Al ser preguntado si antes de ser oficializado tuvo algún acercamiento, respondió: “Sí. Ja, ja, ja... Es verdad. Fue en el amistoso que jugamos contra Argentina en junio. Estaba preparado para sacar una falta junto a Willian y otro jugador que no recuerdo. De repente, veo a Messi por detrás, que se me va acercando poco a poco y me dice: ¿‘Vamos para Barcelona o no?’. Me lo dijo justo antes de tirar la falta. ¿Qué le dije? ‘Si me quieres llevar, me puedes llevar. Yo voy’. Me quedé tan nervioso que le dije a Willian: ‘¡Tira tú la falta!’. Después del Brasil-Argentina, pude intercambiar la camiseta con él. No me dejó tirar la falta, pero estoy aquí”.

El 9 de junio Brasil y Argentina se enfrentaron en un amistoso jugado en Melbourne, Australia. Los albicelestes vencieron 1-0 gracias al tanto de Mercado. El partido significó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del equipo.