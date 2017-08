Barcelona fichó a uno de los jugadores que pretendía para la temporada. Se dice que era un pedido de Neymar, pero igual la directiva culé decidió apostar por Paulinho. El mediocampo es uno de los temas más preocupantes de las últimas temporadas. Ya no está Xavi, Iniesta no es el mismo de antes y André Gomes no ha rendido como se esperaba. Tan solo se cuesta con Busquets y Rakitic, pero eso no solo sirve para pelear tres campeonatos (Champions League, Copa del Rey y La Liga). Por ello, la inversión de 40 millones de euros está bien fundamentada, pese a que Paulinho no ha rendido en la Premier League.



En conferencia, Luiz Felipe Scolari le deseó suerte al jugador en su partida al Camp Nou. “Paulinho es un jugador con cualidades individuales excepcionales, tanto para su club como para el equipo nacional”, dijo el extécnico de la Selección de Brasil.



Con respecto a los 40 millones de euros que abonará el Barza por el mediocampista brasileño, el entrenador del Guangzhou afirmó que “el alto precio pagado por el Barcelona con el fin de firmar a Paulinho es un fuerte reconocimiento hacia el Guangzhou Evergrande”. “Le deseamos todo lo mejor y que tenga un futuro brillante”, agregó ‘Felipao’, confirmando los rumores que había sobre el jugador en este mercado de pases.



Finalmente, el entrenador brasileño explicó que “la pérdida de Paulinho es una pérdida para Evergrande, pero es una buena cosa para el fútbol chino”. En cierto sentido, tiene razón. Debe ser la primera venta – al menos millonario – de la Superliga China a Europa.



