Los hinchas del Barcelona tendrán que esperar para ver en acción a su flamante refuerzo. Paulinho no entró en la lista de Ernesto Valverde para el debut de los azulgranas ante el Betis por la primera fecha de la Liga, ya que el brasileño no ha recibido aún su transfer, pese a que fue anunciado oficialmente hace cinco días.

La intención del técnico culé era que Paulinho juegue sus primeros minutos con los azulgranas, sobre todo porque para esta jornada no podrá contar con el lesionado Andrés Iniesta. Sin embargo, la documentación del mediocampista no llegó a tiempo y no ha sido convocado.



"Paulinho no ha entrado en la convocatoria pendiente de resolver un asunto burocrático y de recibir toda la documentación necesaria del Guangzhou Evergrande, pese a que el Club ha hecho las gestiones necesarias para que el jugador participara en el partido del domingo", informó el Barza en la nota que dio a conocer a los convocados para el debut en La Liga.

Dentro de las sorpresas está la inclusión del turco Arda Turán, quien podría dejar el cuadro azulgrana en los próximos días, según apuntan los medios españoles. Aunque ante la ausencia del brasileño, Valverde se vio obligado a convocar al ex Atlético de Madrid.



Además de Iniesta, Rafinha y Luis Suárez también quedaron fuera de la lista por lesión; mientras que Marlon, Munir, Samper, Douglas y Vermaelen, por decisión técnica.

A continuación, los convocados para el debut del Barcelona, frente al Betis en el Camp Nou, por la Liga Santander 2017-18.



Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Arda, Messi, Mascherano, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal y Umtiti.

