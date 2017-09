Este lunes, la 'Gazzetta dello Sport' informó que Paulo Dybala cambió de agente con la intención de fichar por Barcelona para la próxima temporada. Ahora, el programa 'Jugones' ahondó en la situación e indicó que los culés rechazaron hasta en dos oportunidades al argentino para esta campaña.

El programa español sostuvo que pudieron ficharlo por 120 millones de euros. Fue ofrecido, pero los culés tuvieron como primera opción y Philippe Coutinho y dejaron pasar la oportunidad de llevarse al argentino.

"El primer ofrecimiento llegó a mediados de agosto de 2017. Hubo una reunión en el despacho del Barcelona con el hermano de Dybala. Allí saben que el jugador quiere dejar su club", apunta.

Antes que cierra el mercado de fichajes fue ofrecido nuevamente. No osbtante, Lionel Messi tuvo que ver en que no llegue al Camp Nou. "El secretario deportivo Robert Fernández no lo vio compatible con él", se indica. Esta fue la principal razón por la que no cambió de equipo y se frustró arribo al fútbol español.

De otro lado, justamente Paulo Dybala y 'Leo' compartirán equipo este martes por las Eliminatorias Rusia 2018. Ambos serán titulares en el equipo de Argentina que recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires.