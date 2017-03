Nadie duda de la gran calidad técnica de Mesut Özil, ahora jugador y figura del Arsenal; sin embargo, cuando pudo llegar al FC Barcelona, alguien truncó su traspaso y fue, nada más y nada menos, que Pep Guardiola.



Así lo cuenta el alemán, quien tras la Copa del Mundo del 2010 recibió muchas ofertas de distintos clubes, entre ellos el conjunto azulgrana. "Estaba convencido de que sería mi próximo club, estaba inclinado a unirme al Barça porque no había ningún equipo en el mundo que jugara un fútbol más bonito" señaló.

¿Qué pasó? Pues el aquel entonces entrenador culé no le dio la atención que merecía. "Guardiola no asistió a las conversaciones y tampoco me llamó en los días posteriores, ni siquiera me mandó un mensaje, no mostró que quisiera ficharme y mi interés se redujo entonces drásticamente" sentenció.

Özil terminó fichando por el Real Madrid, donde estuvo por tres temporadas para luego llegar al Arsenal, equipo con el cual ha encontrado un gran rendimiento junto a la gran figura del equipo, Alexis Sánchez.



