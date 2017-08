Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, tiene claro que su equipo debe pelear por grandes cosas en esta nueva temporada. Una de sus primeras metas es entrar en la fase de grupos de la Champions League (jugará la fase previa) y para seguir en carrera en el torneo espera continuar con Philippe Coutinho en su plantilla. No le ve en Barcelona para 2017-18.

► Borussia Dortmund ya apuntó a posible reemplazo de Dembélé

Este jueves, el entrenador habló con Sky Sports y mencionó que no tienen la intención de ceder al atacante brasilero al 'Barza', club más que interesado en contar con sus servicios.

"Liverpool no es un equipo que tenga que vender a sus jugadores. Lo que nos ofrezcan al final (por Coutinho) no nos importa", indicó el ex DT del Borussia Dortmund.

Asimismo, mencionó que quiere tener el mejor equipo posible de cara a los próximos torneos a afrontar. "Desde el punto de vista financiero, no hay un precio para dejar que se vaya. Ese es nuestro plan", apuntó.

Como se recuerda, la dirigencia de los 'reds' rechazó la última oferta hecha por los culés por Coutinho. Esta fue de 100 millones de euros por el delantero brasilero.

► Atlético Nacional empató con La Equidad por la Liga Águila 2017