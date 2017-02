La posesión del Barcelona en picada: la estadística que no tenía ni el Tata Martino

La máxima del Barcelona y la razón de la que se hablaba por qué Pep Guardiola había cambiado el fútbol en el equipo catalán se encuentra en declive. Luis Enrique no se acerca a los números de Pep y la falta de resultados en los últimos partidos ha traído a colación un número que ni el ‘Tata’ Martino tenía en su paso por el equipo. Medios españoles hablan del tema, aunque hasta el momento no se ha consultado el tema con Luis Enrique.



► La respuesta de Luis Enrique a las pifias del Camp Nou



En la primera temporada de Guardiola, Barcelona tuvo un 65.7% de posesión en el campo de juego y llegó a alcanzar los 72.7% en su última temporada. Luis Enrique nunca se ha acercó a tales cifras, puesto que rondó entre el 68 y 67.6%. ¿El ‘Tata’ Martino en su paso? 68.4 en su única temporada en el Camp Nou.



Ahora, ¿cuál es la cifra de Luis Enrique en esta temporada? 64.5%. El resultado se vio en partido como contra la Real Sociedad en Anoeta, así como en el duelo en el Parque de los Príncipes frente al PSG. Barcelona no se encuentra la tuerca para arreglar este problema en el presente y todo haría indicar que el técnico asturiano no seguiría al mando.



Barcelona choca el domingo frente al Atlético Madrid en el Vicente Calderón en un partido que será de vida o muerte para los catalanes. ¿Aumentará la posesión frente a un equipo que se encuentra acostumbrado a la presión y los contragolpes?



FIFA 17 es de los jugadores más populares en el mundo. (YouTube)

LEE TAMBIÉN: