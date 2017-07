PSG quiere negociar con el Barcelona por el pase de Neymar. No es que los parisinos no deseen pagar la cláusula de rescisión del futbolista ni que pretendan pagar mucho menos de lo pensado, sino que las leyes en Francia con respecto a los tributos son más altas que en otros países en Europa y los 222 millones de euros serían más en verdad. Para eso, y si es que el delantero brasileño desea jugar en la liga francesa, PSG optaría por esta medida.



Según la información de ‘L’Équipe’, la Hacienda francesa consideraría ese dinero un adelanto del salario del jugador. De acuerdo al diario francés, para que Neymar pudiese disponer de 222 millones con los que liberarse de su compromiso con el Barça, al PSG la operación le saldría por 300 millones, incluida la tributación a Hacienda. El PSG quiere reducir ese coste. El ejemplo, precisamente entre los mismos clubs, es el del jugador de balonmano Karabatic. ‘L’Équipe’ explica que la cláusula de rescisión era de 1 millón de euros y se acordó un traspaso del Barça al PSG por 1,2.



Pero, para que la operación saliese como desea el PSG, debería existir la voluntad del Barça para traspasarlo, por una cantidad superior a los 222 millones (es lo que propone el PSG). Y, de momento, el club azulgrana se mantiene en que el jugador es intransferible y no va a aceptar fórmula alguna que pase por una negociación.



Sea como sea, fuentes cercanas al club francés aseguran que Neymar ya ha dado el ‘sí’ y lo tiene todo acordado. Por otro lado, el jugador no volverá a Barcelona con la expedición azulgrana, sino que acudirá a China a un acto publicitario personal y del club. Otra razón para aplazar el final del culebrón.



