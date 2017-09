Pep Guardiola, técnico del Manchester City, reveló este martes que el lateral izquierdo francés Benjamin Mendy estará "varios meses" fuera de los terrenos de juego y que el club "valorará en enero" si fichar o no.



Mendy, que costó 52 millones de libras a las arcas del City el pasado verano, viajará el jueves a Barcelona para ser tratado por el doctor Ramón Cugat de la lesión de rodilla que sufrió en el último partido de Premier League contra el Crystal Palace (5-0).



El club teme que el lateral galo, de 23 años, se haya dañado los ligamentos de la rodilla y haya sufrido una lesión similar a la que vivió el pasado año el centrocampista alemán Ilkay Gündogan, que le dejó 9 meses fuera de las canchas.



"Pasado mañana viajara a Barcelona y luego veremos qué es lo que tiene. Nuestra primera impresión es que es más grave de lo que esperábamos", dijo Guardiola sobre Mendy, a quien se le vio este martes caminando con muletas en el Etihad Stadium.



"Es algo muy frustrante, sobre todo para él como persona. Es muy triste. Además, para la forma en que jugamos nosotros es un golpe durísimo, perdemos mucho sin él", señaló el técnico español tras el triunfo 2-0 sobre el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones.



El pasado verano, el City dejó marchar a cuatro laterales -Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gael Clichy y Aleksandar Kolarov- y reclutó a tres: Kyle Walker, del Tottenham Hotspur; Danilo, del Real Madrid; y el mencionado Mendy, procedente del Mónaco.



Sin embargo, Guardiola no descarta acudir al mercado de fichajes el próximo mes de enero para hacerse con un nuevo lateral izquierdo. De momento, ya ha empleado a Danilo y a Fabian Delph y no descarta utilizar al joven ucraniano Oleks Zinchenko.



"Veremos qué hacemos al final en enero. Benji es un jugador único, pero mientras tanto tenemos alternativas. Tenemos a Danilo, Delph y Zinchenko, que pueden jugar ahí, así que iremos viendo", subrayó Guardiola.



Fuente: EFE