La Premier League es un campeonato en que muchos equipos pueden hacerse inversiones millonarios para encaminar un proyecto ambicioso. No solo el Manchester United, City y Chelsea pueden realizar contrataciones que puedan romper el mercado, también lo puede hacer el Liverpool de Klopp que pretende, como sea, hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, quien ya tendría un acuerdo verbal con el Real Madrid.



De acuerdo a medios ingleses, Liverpool habría hecho una oferta de 100 millones de euros por el delantero del Mónaco a lo que el Principado le habría dicho que no. Si Bernardo Silva costó 80 millones y Pogba, 115 millones, Mbappé debería ser el jugador más caro de la historia, de acuerdo a Dmitri Rybololev, el dueño del Mónaco.



Klopp ha ofrecido al padre del jugador titularidad y mucho minutos de juego en su carrera hacia el Mundial de Rusia de 2018, obsesión del delantero francés. No parece que ese ofrecimiento haya hecho cambiar de opinión al jugador revelación de la temporada que termina el próximo 30 de junio.



Mbappé no ha cambiado de idea, tal y como hace justo una semana confesó a Dmitri Rybolovlev. El delantero sólo acepta cambiar el Mónaco por el Real Madrid.



