El principal club interesado en fichar a Neymar para la próxima temporada es PSG. No obstante, no será el único "beneficiado". No hablamos del FC Barcelona por los más de 200 millones de euros que recibirá, también del Real Madrid por el gran rival que se quitará de encima de cara a la temporada 2017-18.

De hecho, según 'Diario Gol' de España, Florentino Pérez ayudará a los franceses a que cumplan el sueño de llevarse a Neymar a la Ligue 1. ¿Cómo? Postergarán el pago de 25 millones de euros que deben hacerle a la 'Casa Blanca' por el concepto del pase de Jesé Rodríguez.



Es decir, para esta temporada, el PSG solo tendrá que darle un adelanto al Real Madrid y así le sobrará dinero para completar la cláusula de 222 millones de euros de Neymar. No es mucho, pero toda ayuda siempre será buena.

La ayuda del Real Madrid, además, será un alivio para que el PSG pueda equilibrar el Fair Play Financiero. Con todo lo que han vendido los merengues en este mercado, dinero no les falta. Pero que el Barcelona se quede sin un jugador como Neymar les vendría muy bien. ¡Mano negra!