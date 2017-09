¿Cómo pudieron decir que no? Rechazaron a Cristiano Ronaldo como moneda de recambio cuando tenía 17 años

¿Quién lo diría? Probablemente el director deportivo del Lyon en ese entonces debe estar arrepintiéndose de no realizar el negocio de su vida. ¿Quién no quisiera Cristiano Ronaldo cuando recién esa una promesa? Bueno, el Olympique Lyon le dijo que no cuando tenía 17 años, Manchester United se lo llevó a Old Trafford y la historia es conocida. El delantero portugués se convirtió en uno de los mejores del planeta, fue comprado por el Real Madrid y sigue brillando en el Santiago Bernabéu hasta la fecha. Sin embardo, ¿cómo fue la historia?



De este modo. “Habían propuesto un intercambio con Ronaldo y otro jugador, que llegaría a Lyon en préstamo, por mi llegada al Sporting de Lisboa. Esto fue en 2002. Todavía era joven -17 años-. Es el Lyon quien hoy debe estar disgustado por haberlo rechazado. Es así. Es una anécdota divertida”, señaló el exfutbolista Tony Vairelles, de origen francés quien militó en una gran cantidad de equipos en el fútbol de Francia.



Por otro lado, Real Madrid recupera a Cristiano Ronaldo. El portugués se estrena en La Liga una vez cumplidos sus cinco partidos de sanción por su expulsión en la ida de la Supercopa de España y el empujón que dio al colegiado. No jugó la vuelta ante el Barcelona y se tuvo que ausentar de cuatro jornadas. El Real Madrid ha acusado la baja de su gran referente ofensivo.



Será la novena liga que inicie Cristiano que promedia 35 goles por temporada. El pasado curso marcó al Real Betis en el Bernabéu y en el Villamarín. Tras marcar en la Supercopa en el Camp Nou y un doblete en el estreno de Champions, su hambre de gol busca saciarse. Jugará en punta con un Gareth Bale renacido tras su tanto en Anoeta, que espera más cariño de su afición y aumentar el rendimiento según va ganando confianza.



Carlos Tevez ha anotado tres goles con la camiseta del Shanghai Shenhua. (Getty Images / YouTube)