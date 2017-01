No solo el Real Madrid tiene jugadores en emergencias, también el Barcelona. Apenas se jugaban 10 minutos del partido entre el cuadro de Luis Enrique contra el Eibar y el pilar del equipo azulgrana (Sergio Busquets) vio cómo el hombre de su medular se retiraba en camilla lleno de dolor. No es para menos, la falta de Escalante fue para mínimo una tarjeta amarilla.



Lo curioso es que falta la falta, el árbitro del partido ni siquiera amonestó al jugador, pese a la durísima entrada que recibió el volante del Barcelona. Esto provocó algunos reclamos de los jugadores catalanes, aunque las acciones – minutos después – prosiguieron.



Denis Suárez entró en lugar de Busquets, de modo que Rakitic se puso como volante central, una posición a la que no está acostumbrado a jugar en solitario. De confirmarse la lesión, Barcelona sumaría su tercera baja: ya están lesionados Mascherano e Iniesta.



Barcelona será local el próximo jueves ante la Real Sociedad, mientras que el próximo domingo visitará al Real Betis por la Liga Santander. Los de Luis Enrique no pueden perder puntos si quieren seguirle el paso al Real Madrid de Zidane.



