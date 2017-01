En los últimos partidos del fútbol español se ha podido ver que los árbitros han pitado algunos fallos que terminaron favoreciendo al Real Madrid. Por ejemplo, uno de ellos fue el inexistente penal a Luka Modric en el partido de ida ante Sevilla por octavos de Copa del Rey. Y desde Barcelona no son ajenos a la situación.

► El fixture de la primera fase de la Copa Libertadores 2017

Este lunes, el diario catalán Sport publicó "los 32 fallos" con los que se ayudó al equipo de Zinedine Zidane. Todo, según el citado medio, para que esté en la cima del torneo local.

Sergio Ramos ha sido protagonista de los goles del Real Madrid. (Getty Images) Sergio Ramos ha sido protagonista de los goles del Real Madrid. (Getty Images)

Las supuestas decisiones a favor del Real Madrid se han dado en todas las competiciones en las que participó: Liga Santander, Mundial de Clubes, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de Europa.

Si bien es cierto que algunos son claros, hay otros que no están sujetos a la realidad. Por ejemplo, una supuesta falta de Sergio Ramos en en su gol ante 'Barza' en Camp Nou. No exigió infracción alguna. También el supuesto offside del 'Camero' en la Supercopa (no hubo). Es claro que hay cierta obsesión de la prensa culé hacia los merengues. Aquí te mostramos la lista completa de Sport.

En Liga Santander:

FECHA PARTIDO RESULTADO RECLAMO 1 Real Sociedad vs. Real Madrid 0-3 Penal no cobrado de Carvajal 2 Real Madrid vs. Celta de Vigo 2-1 Fuego de juego en gol de Morata 3 Real Madrid vs. Osasuna 5-1 Fuego de juego en 1-0 de Ronaldo 3 Real Madrid vs. Osasuna 5-1 Fuego de juego de Morata en 5-0 de Modric 3 Real Madrid vs. Osasuna 5-1 Gol mal anulado a la visita 4 Espanyol vs. Real Madrid 0-2 Ramos no fue expulsado en 0-0 4 Espanyol vs. Real Madrid 0-2 Penal de Pepe no señalado en 0-1 4 Espanyol vs. Real Madrid 0-2 Penal de Ramos no señalado en 0-1 5 Real Madrid vs. Villarreal 1-1 Falta de Ramos en su gol 10 Alavés vs. Real Madrid 1-4 Ronaldo empata con inexistente falta para penal 12 Atlético vs. Real Madrid 0-3 Ronaldo marca 0-2 con inexistente falta para penal 13 Real Madrid vs. Sporting 2-1 Gol tras inexistente penal a Lucas Vázquez 14 Barcelona vs. Real Madrid 1-1 Penal de Carvajal no señalado 14 Barcelona vs. Real Madrid 1-1 Falta de Ramos en gol del empate 15 Real Madrid vs. Deportivo 3-2 Ramos no fue expulsado en una falta 17 Real Madrid vs. Granada 5-0 Falta de Isco en el 1-0 17 Real Madrid vs. Granada 5-0 Fuera de juego de Benzema en 2-0 17 Real Madrid vs. Granada 5-0 Gol mal anulado a la visita 18 Real Madrid vs. Sevilla 2-1 Penal inexistente a Carvajal para 1-0 18 Real Madrid vs. Sevilla 2-1 Expulsión perdonada a Ronaldo 19 Real Madrid vs. Málaga 2-1 Fuera de juego de Ramos en 2-0

En la Supercopa de Europa:

PARTIDO RESULTADO RECLAMO Real Madrid vs. Sevilla 3-2 Fuera de juego de Ramos en 2-2

En Champions League:

FECHA PARTIDO RESULTADO RECLAMO 1 Real Madrid vs. Sporting Lisboa 2-1 Ronaldo empata de tiro libre tras inexistente falta 2 Borussia Dortmund vs. Real Madrid 2-2 Mano de Ronaldo no pitada 3 Real Madrid vs. Legia Varsovia 5-1 Fuera de juego de Danilo en gol de Asensio para 3-1 3 Real Madrid vs. Legia Varsovia 5-1 Penal no señalado de Asensio 4 Legia Varsovia vs. Real Madrid 3-3 Penal de Coentrao no pitado 4 Legia Varsovia vs. Real Madrid 3-3 Penal de Carvajal no pitado 5 Sporting Lisboa vs. Real Madrid 1-2 Kovacic finge en expulsión de Joao Pereira

En el Mundial de Clubes:

PARTIDO RESULTADO RECLAMO Real Madrid vs. Kashima Antlers 4-2 Ramos no fue expulsado

En la Copa del Rey:

FECHA PARTIDO RESULTADO RECLAMO Octavos de final Real Madrid vs. Sevilla 3-0 Falta de Morata en el 2-0 de Varane Octavos de final Real Madrid vs. Sevilla 3-0 Gol de penal de James tras inexistente falta

► Los 10 mejores arqueros de todos los tiempos de la Premier

LEE TAMBIÉN...