La calidad de Isco es más que indiscutible, pero aún así saldría Real Madrid a fines de temporada. Uno de los posibles destinos del volantes español sería el PSG.

Según el diario L'Equipe, el agente del jugador (su padre) y parte de la dirigencia del cuadro francés se reunieron en los últimos días para iniciar conversaciones de lo que sería un posible traspaso del mediocampista.

El citado medio apunta que hay una buena relación entre Real Madrid y PSG, lo cual haría que no hayan problemas por la negociación de Isco. Como se recuerda, Jesé Rodríguez pasó de la tienda blanca a la parisina.

Isco ha marcado 28 goles con la camiseta del Real Madrid. (Getty) Isco ha marcado 28 goles con la camiseta del Real Madrid. (Getty)

Aunque, el conjunto francés no es el único interesado en el ex Málaga. 'The Sun' apunta que Manchester City irá con todo para contar con sus servicios para la próxima temporada.

Serían 35 millones de euros los que los 'citizens' pondrían sobre la mesa para contar con Isco. Los ingleses lo ven como la mano derecha de David Silva para ganar títulos.

