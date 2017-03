El Real Madrid estuvo apunto de fichar a Alexander Isak, joya sueca de 17 años. Incluso, los blancos conversaron con los representantes del futbolista, que son los mismos que manejan a Luka Modric.

Los madridistas tomaron ventaja con respecto a otros clubes de Europa para hacerse con el fichaje del atacante conocido en su natal Suecia como el 'Zlatan Negro'. No obstante, la historia fue distinta para los españoles.

Alexander Isak desechó la propuesta del Real Madrid y decidió firmar por el Borussia Dortmund. Es más, días después de estar en la capital de España, el jugador viajó a Alemania para cerrar su incorporación.

El jugador confesó por qué no fue al Madrid en una entrevista con 'Four Four Two'. "Muchos jugadores jóvenes han tenido la oportunidad aquí y eso me hace sentir bien. Creo que es la decisión correcta. El Borussia es un buen club para desarrollarte como jugador joven cuando muchos de ellos están en el equipo", contó.

