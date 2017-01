Jorge Sampaoli saltó de su sitio con el autogol de Danilo del Real Madrid en la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. El cuadro merengue, sin Cristiano Ronaldo y Luka Modric, vio batido su arco a los nueve minutos con un cabezazo en contra del lateral brasileño. Danilo no destaca en un partido de los merengues y los aficionados ya critican su fichaje.



Real Madrid y Sevilla chocan por octavos de la Copa del Rey



Como era de suponerse, el Sevilla salió con todo en los primeros minutos del partido. Los de Sampaoli – fiel al estilo de un técnico agresivo – han presionado en todas las líneas del equipo de Zinedine Zidane en el Sánchez Pizjuán y ese fue el resultado en los primeros minutos.



El Sevilla solo había perdido con el Real Madrid en los últimos seis partidos. En la Liga Santander, todo es mucho mejor. A cuatro puntos de los merengues, los de Sampaoli tiene la posibilidad de acercarse cuando sean nuevamente locales – el domingo - ante el Madrid.



A diferencia de este duelo de Copa del Rey, Real Madrid sí contará con todos sus titulares, en los que están incluidos Cristiano Ronaldo, el galardonado en The Best.



