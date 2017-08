Real Madrid y Barcelona definirán esta semana al campeón de la Supercopa de España. En el Perú, los fanáticos del fútbol tomarán postura por uno de estos equipos. Se pondrán la camiseta de Cristiano o la de Messi, encenderán el televisor o buscarán una señal pirata en internet y durante un par de horas creerán ser un madridista o ‘Culé’ más dejando la garganta por los colores del club.



Lo harán, sin embargo, sabiendo que habrá quienes los tildarán de alineados, ridículos y faltos de identidad. O lo que es peor, recibirán comentarios de sesgo discriminatorio como madridistas del Cerro San Cosme y azulgranas de Manchay. Desde esta tribuna nos preguntamos: ¿por qué no formar parte como hincha de estos u otros poderosos clubes en el mundo? A continuación, ocho porqués para serlo y defenderse de las críticas.

1. Porque siempre buscamos calidad y el fútbol no tiene que ser la excepción.



El mejor fútbol del mundo está en Europa y es imposible no dejarnos llevar por un estilo. Ya sean equipos ingleses o españoles, los más populares de estas ligas practican una filosofía con la que siempre terminamos identificándonos.

2. Porque en el fútbol extranjero encuentras la felicidad que el torneo peruano no te da.



Además de calidad, seriedad. En Inglaterra, España o Francia no verás a tu equipo pelear en mesa los puntos que merecidamente perdió por líos extradeportivos. Un torneo que cumpla todas las reglas desde el inicio es parte de competir en igualdad de condiciones y eso hace feliz a cualquiera.

3. Porque siempre quieres sentirte como un ganador.



Los hinchas en el Perú están cansados del sufrimiento que producen las participaciones de los clubes en la Libertadores y Sudamericana. Se pierde siempre. Es así que en equipos extranjeros como el Madrid y Barcelona se encuentran los triunfos y alegrías que aquí escasean hace mucho tiempo.

4. Porque te gusta tal o cual jugador y te identificas con él.



Lionel Messi, Neymar, Cristiano entre otros cracks mundiales se han convertido en el principal atractivo de un club. Si te gusta la magia del argentino te harás hinchas del Barcelona, si amas el 'Jogo Bonito' te inclinarás por el brasileño. Y si por ejemplo, algún día 'La Pulga' se va de Can Barza, no dudamos que seguirás con él.

5. Porque ser hincha de un club extranjero forma parte de la globalización.



La globalización ha sido la herramienta perfecta para que varios clubes de Europa ganen hinchas en todo el mundo. Cómo no ser parte de este fenómeno si se han metido en las redes sociales, en los comerciales, en la TV por cable y otros medios.

6. Porque no puedes cerrarle las puertas a todo lo que viene desde fuera.



A los hinchas del Barcelona y Real Madrid los acusan de huachafos y no tener identidad por lo nacional. Que te guste gritar los goles de Messi o Cristiano a todo pulmón no te hace menos peruano. De ser así, tendrías que dejar de vestirte con Adidas o no cantar más el 'Despacito'.

7. Porque sí se puede ser hincha de un equipo extranjero aunque del Real Madrid te separe el Atlántico.



Pasión y fidelidad. Esas son dos características del perfil de un buen hincha y para cultivarlas, no es necesario vivir cada partido en el estadio. Tampoco hay que haber nacido en tal o cual país para entender qué es querer a tu equipo.