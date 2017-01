David Beckham ha sido una de los mejores jugadores que han pasado por Real Madrid y Manchester United. Con sus golazos de tiro libre, el volante inglés hizo parar de sus asientos a los miles de fanáticos en el Bernabéu y Old Trafford.

Sin embargo, poco se conocía de lo que pasó por la cabeza del 'Spice Boy' cuando fichó por los merengues en 2003. Si bien es cierto que destacó con la camiseta blanca, no estuvo del todo contento con su nuevo club.

"Me sentí devastado cuando Alex Ferguson y el United me vendieron al Real Madrid. Mis planes era retirame en mi equipo de Inglaterra, pero no me dejaron", sostuvo Beckham en conversación con el programa radial 'Desert Island Discs'.

David Beckham ganó la Liga BBVA con la camiseta del Real Madrid. (Getty) David Beckham ganó la Liga BBVA con la camiseta del Real Madrid. (Getty)

Pese a que no quiso salir de los Red Devils, el también ex PSG, AC Milan y LA Galaxy mencionó que pasó buenos momentos en el Bernabéu. "Mi etapa allí fue muy bonita", dijo.

Por otra parte, Manchester United goleó 4-0 al Wigan este domingo por la cuarta ronda de la FA Cup. El próximo miércoles chocará ante Hull City, ahora por Premier League.

