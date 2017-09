No había que romper el mercado para esta temporada. El bicampeón de la Champions League apenas fichó jugadores jóvenes que consideraba que rejuvenecían a la plantilla. Borja Mayoral, Dani Ceballos, Theo Hernández y otros más le daban valor al equipo de Zidane, en donde la presencia de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema ya aportaban calidad y prestigio a un equipo que siempre pelea por todos los títulos de la temporada. Ahora, no obstante, Florentino Pérez estudia un fichaje para la próxima temporada en Real Madrid: Mauro Icardi.



De acuerdo a medios españoles, el delantero del Inter de Milán, a sus 24 años, posee una de las cláusulas más tentadoras a la actualidad del mercado de pases: 110 millones de euros. Es por ello que el Inter pretende blindarlo con una cláusula de 150 millones, a lo que el argentino debería aceptar, algo que pareciera no tan tentador por su actualidad en Europa.



El Inter de Milán no está tranquilo con la situación de Icardi, tal y como está el mercado de fichajes. El delantero interista es, con la llegada de Sampaoli a la Selección Argentina, uno de los fijos en el combinado ‘albiceleste’ en busca del pase para el Mundial de Rusia. Esto hace que, en caso de lograr la clasificación, pueda ser uno de los jugadores elegidos por el extécnico del Sevilla para la cita mundialista. Y, por ende, elevaría su cotización en el mercado.



Ante esta situación, el Inter teme que su delantero haga un buen Mundial y los clubes importantes de Europa, como el Real Madrid, puedan interesarse en su fichaje. Por eso, según ha desvelado Tuttosport, quieren renovar al ariete y subir su cláusula de rescisión, que actualmente es de 110 millones, por si algún equipo europeo se lanza a por su fichaje y está dispuesto a pagar su cláusula.



