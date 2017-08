En los últimos días hubo dimes y diretes sobre el futuro de Gareth Bale. En el entorno de los medios españoles, el extremo galés parece ya tener la puerta abierta para irse del equipo. Más en la enfermería que en la clínica, Florentino Pérez ya habría el ok para que el jugador no siga en el Bernabéu siempre y cuando no explote en esta temporada. Ante ello, el Manchester United ha tocado la puerta y el Real Madrid tiene el sustituto ideal para reemplazarlo.



Paulo Dybala sería el indicado para jugar en la banda de acuerdo a los ‘scouts’ del Real Madrid. Según medios deportivos, el interés de los italianos por Mateo Kovacic haría que los merengues también pregunten sobre la situación del delantero argentino.



Con ello, el presidente del Real Madrid trataba de conocer la postura de la Juventus respecto a su estrella argentina por la que también se ha interesado el Barcelona. De hecho, la ‘Vieja Señora’ ha protagonizado un giro en su postura respecto al crack, ahora ya está dispuesto a incorporar jugadores en la negociación. Lo que no ha variado es que la Juve pretedde sacar por su jugador una cifra cercana a los 120 millones de euros.



Florentino Pérez prosigue su marcaje al FC Barcelona una vez que la entidad barcelonista ha recibido los 222 millones de euros por el traspaso de Neymar, cantidad que le permite pujar por cualquier futbolista por caro que sea. De ahí que el Real Madrid haya puesto su maquinaria en marcha. Primero intenta controlar a Kylian Mbappé (Mónaco) porque es conocedor de que su entorno se ha ofrecido al Barça al ver un hueco en el Tridente, tras la marcha del brasileño al Paris Saint Germain.



