Se llama Rodrigo Antonio Rodrigues, tiene 17 años, no ha jugado un solo minuto en el Brasileirao y ya tiene un principio de acuerdo para ser parte del Real Madrid para la próxima temporada. Al igual que el fichaje de Vinicius Junior, los madridistas recién incorporarán el mediapunta del Gremio Novorizontino recién para la próxima temporada, aunque en el caso de este jugador, y a diferencia del atacante del Flamengo, Rodrigo formará parte del Real Madrid Castilla, en donde deberá demostrar que tiene ‘pasta’ para La Liga Santander.



El acuerdo es total, tanto con el futbolista menor de edad como con el club del estado de São Paulo, entidad especializada en formar canteras y que ha dado el ok al viaje de Rodrigo a Madrid para formalizar el vínculo con la entidad madridista. Solo falta la firma.



La orden es clara y la dirección deportiva del Real Madrid se tiene que mover con celeridad en los fichajes de jóvenes talentos. El panorama del mercado ha cambiado y ahora el talento hay que buscarlo antes de que se muestre a nivel profesional, tal y como ha sucedido con Mbappé. El mercado de fichajes se ha disparado y ahora hay que pagar más de 100 millones por el pase de cada jugador profesional. Una barbaridad en la actualidad.



En Brasil sorprendió que Carlos Amadeu, seleccionador Sub 17, no le incluyera en la lista de convocados para el Mundial Sub 17, aunque dicen que le ha penalizado que su equipo no figure en el élite como sí el Santos, Palmeiras o Corinthians. En cualquier caso su ausencia para el Mundial de la India ha servido para que él media punta de 1,79 metros cierre su compromiso con el Real Madrid.



Rodrigo fue prestado por su club, el Gremio Novorizontino, al Palmeiras para disputar el torneo y fue uno de los más destacados, haciendo tres goles. El Madrid se fijó en él y le ha echado las redes.



