Cataluña está cerca, aunque sea de forma unilateral, de proclamar su independencia de España, algo que viene buscando hace muchos años. Sin embargo, ese sueño perjudicaría al FC Barcelona, sobre todo por las intenciones que Real Madrid tendría por a los azulgranas y otros clubes catalanes fuera de la Liga Santander.



De acuerdo al portal 'Defensa Central', el club presidido Florentino Pérez presionará a la Liga de Fútbol Profesional de España, cuyo máximo dirigente es Javier Tebas, para que los clubes de Cataluña no jueguen más en la Liga Santander. La postura, con una posible independencia es clara: si no son de España, no pueden jugar.



Según normas, LaLiga Santander fue creada porque así lo demandaba la ley española, no porque una serie de clubes decidieran hacerlo. Por lo tanto, un equipo de otro país no podría jugar dicha competición. El Barcelona, Espanyol y Girona tendrían que conformarse con participar en una liga regional.

En el caso Cataluña termine por declarar su independencia, los clásicos de Liga Santander de la temporada 2017-18 serían los últimos que Real Madrid y Barcelona jugarían en la historia. Al menos hasta que se solucione el conflicto sociopolítico.