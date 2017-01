A fines de diciembre de 2016, Real Madrid ganó el Mundial de Clubes tras vencer 4-2 al Kashima Antlers con triplete de Cristiano Ronaldo. Pese al título, uno de los que no estuvo contento fue el volante James Rodríguez.

"En los próximos días pensaré sobre mi futuro", dijo el colombiano luego de ver - desde la banca de suplentes - cómo su equipo ganaba. Este miércoles, 'El Confidencial' reveló que el mediocampista zurdo tuvo la chance de llegar a la Premier League.

Chelsea era el club que estaba interesado en contar con James Rodríguez. Sin embargo, Cristiano Ronaldo habló con su compañero de equipo. Este le explicó que es "clave" para lograr los objetivos esta temporada.

James Rodríguez y Cristiano lograron la Champions League 2015/16. James Rodríguez y Cristiano lograron la Champions League 2015/16.

Asimismo, el actual Balón de Oro y mejor jugador del FIFA The Best le comentó que tiene que pelear para ganarse un puesto dentro del once de Zinedine Zidane. Aunque lo tiene dificíl. Están Kroos, Modric, Casemiro, Isco y Kovacic como su competencia.

De otro lado, si bien es cierto que James esperaba estar este jueves ante Sevilla por Copa del Rey, le cayó un balde agua fría. El cuerpo médico madridista apuntó que aún no se recupera de una lesión y quedó fuera de la convocatoria.

