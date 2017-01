Real Madrid: Danilo pasa sus peores en el Bernabéu: una pitada para no olvidarla nunca

Hace más de un año su fichaje alegraba a todos los hinchas del Real Madrid; hoy todos los fanáticos merengues prefieres olvidarse su nombre. Danilo, llegado del Porto, pintaba para ser el lateral derecho que jugaría varias temporadas en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la historia no ha sido de las más alegres y. en la actualidad, el brasileño no firma un buen partido.



Cambiado en el minuto 80 en lugar del delantero Karim Benzema, Danilo fue pifiado por todo el Bernabéu en un acto en donde el hincha del Real Madrid ha mostrado toda su molestia. El partido del brasileño no ha sido del todo bueno, como tampoco lo fue hace unos días ante el elenco de Jorge Sampaoli en el Sánchez Pizjuán.



El próximo jueves, los merengues visitarán Balaídos para el duelo de vuelta de la Copa del Rey. ¿Podrán los de Zinedine Zidane afrontar este partido? Quizás, desde su contratación, el cuadro merengue no tenía tanta incertidumbre. Zidane perdió en tres días frente a dos técnicos de la escuela bielsista: Sampaoli y ahora Eduardo Berizzo.



Danilo tendrá que ser titular para los próximos encuentros, dado que Daniel Carvajal sufrió una lesión, lo que le ha puesto en duda para los duelos de Champions League en febrero.

En cuanto a La Liga, Real Madrid enfrentará este sábado de local al Málaga. Pese a tener un partido menos que sus rivales, los merengues necesitan de un triunfo.





Real Madrid perdió 2-1 contra Celta de Vigo en la ida de la Copa del Rey.

