No habrá más fichajes y al igual que la temporada pasada, Real Madrid no rompió el mercado de pases. Tan solo han traído jugadores de proyección al mando de Zidane en lo que parece ser la nueva apuesta de Florentino Pérez y el resto de dirigentes madridistas. La frase de ‘Zidanes y Pavones’ parece haberse quedado atrás con las incorporaciones de Theo Hernández, Dani Ceballos, Jesús Vallejo y compañía. Los títulos de la Supercopa de Europa y España son el aval del técnico francés para seguir con esa base de jugadores.



Zidane ha repetido la jugada de la temporada pasada. El técnico, de acuerdo con el club de Chamartín, ha buscado mantener el orden del vestuario, sin introducir elementos nuevos que pudieran distorsionar el día a día del equipo y, en especial, una escala salarial (Mbappé y las peticiones de su familia) que podría poner en peligro una gestión que hasta el momento está siendo perfecta. Por ahora, parece que la renovación y el nuevo salario de Cristiano Ronaldo parecen ser la meta de los directivos.



La idea que maneja ‘Zizou’ es que todos los futbolistas que actualmente están en la plantilla van a tener minutos durante la temporada y cree que con los que hay en estos momentos hay calidad y cantidad suficiente a para resolver eventualidades, como la surgida en el partido ante el Valencia con la ausencia de tres centrales como Ramos, Varane y Vallejo.



Zidane no tiene duda alguna respecto a la capacidad goleadora de este equipo pese a las muchas ocasiones de gol generadas y falladas ante el Valencia. Piensa y mantiene que el equipo está equilibrado al máximo en todas sus líneas y que el poder ofensivo aparecerá de la mano de los goles de Bale, Benzema, Cristiano (más nueve que nunca) y de un Asensio al que Zidane ha ido moldeando a su manera. Sin prisa, pero sin pausa.



