Algunas camisetas pesan y la del Real Madrid es una de ellas. Ser contratado por el equipo blanco es cosa seria y, quien llega, debe ser fuerte mentalmente para superar las trabas que te pondrá el camino. Sin embargo, como es el caso de Danilo, algunos jugadores no son capaces de encontrar su mejor rendimiento y se pierden en la mediocridad.



► Alianza Lima: el estilo Bengoechea y el análisis de un plantel renovado



Que no quepa duda que quienes llegan al mejor equipo en la historia del fútbol tienen que tener la calidad y los méritos suficientes. Ningún futbolista puede ser parte de una plantilla de primer nivel sin mostrar los argumentos necesarios. Sin embargo, el fútbol se decanta por caminos que nadie espera.

Recordemos, entonces, a aquellos defensores que, ilusionados por vestir la camiseta merengue, no pudieron dar la talla y terminaron siendo recordados por su mal rendimiento en el once veces campeón de la Champions League.



► El viral que demuestra que Leo Messi no necesita de lujos para eludir a varios rivales



LEE TAMBIÉN...