El plato está en la mesa del Real Madrid si quiere conseguir la ficha de Paulo Dybala. Es cierto que Florentino Pérez pretendía hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, pero tampoco estaba dispuesto a tirar por la borda 180 millones de euros por una promesa que destaca en el fútbol de Francia. Mbappé es un jugador interesante, tiene las condiciones, pero su presente no valía para hacerlo el segundo jugador más caro de la historia. Así lo miraba la dirigencia madridista, quien terminó cediendo en la pelea contra el PSG por el delantero francés. Por ello, ahora el camino es Dybala, el mejor hombre de la Juventus.



De acuerdo a informaciones de medios europeos, Dybala se encuentra en la órbita del Real Madrid pese a que le han llegado ofertas a Florentino Pérez por el pase de Cavani, Hazard y otras figuras de talla mundial. Sin embargo, parece haber consenso en la directiva de que el delantero argentino, quien pelea por un lugar en el once de Sampaoli, es el futuro en cuando a atacantes de primer nivel en el fútbol de Europa. Dybala es intratable en la Serie A, tiene 23 años y puede ser el sustituto perfecto si se realiza la venta de Bale al Real Madrid.



Si bien Dybala se ha interesado siempre en jugar en el Barcelona, al delantero no le importaría tampoco que fuera el Real Madrid el interesado. El argentino sabe que con la compra de Dembélé, él tiene menos opciones de ser del interés de los culés. Como se sabe, Juventus ha pedido una oferta formal por los servicios del jugador, quien debería estar en una órbita de 180 millones de euros, de acuerdo a informaciones de medios europeos.



De ahí que, ahora, si llega la oferta de Florentino Pérez, con el que ya negociaron sus representantes en España, siempre de acuerdo con la Juventus, pueda acabar en el Real Madrid en el mes de junio. De momento, tal com reconcoe el propio presidente blanco “progresa adecuadamente”.



