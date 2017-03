Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció este domingo que su portero Keylor Navas cometió un error en el primer gol del Betis y después resaltó que el guardameta costarricense lo arregló con su parada al final del choque.



► Cristiano Ronaldo acecha récord histórico de Di Stéfano en el Real Madrid



El técnico francés desveló que en el descanso no habló con su guardameta sobre la jugada que propicio el primer tanto del partido. Zidane señaló que, sobretodo, está contento con la actitud de sus jugadores con Keylor Navas.



"Keylor se puede equivocar como todos. Luego nos ha salvado el partido al final. Me quedo con el apoyo de todos los jugadores. Saben la importancia que tiene Keylor para nosotros. Al final, la parada para ganar y sumar tres puntos la ha hecho él. El apoyo de sus compañeros me importa más", indicó.



"Ha demostrado que tiene mucho carácter y mucha personalidad incluso si comete algún error. Todo el mundo puede cometer un error, pero al final hace una parada magnífica. Me quedo con el gesto de sus compañeros. Para mí, lo más difícil en un campo de fútbol es meter goles y pararlos. No siempre se puede parar goles. Al final nos ha ganado los tres puntos con su parada. Eso compensa su error y estoy muy contento de que todo el mundo le haya apoyado", agregó.



Para Zidane, la valoración del partido fue "muy buena" porque al final el Real Madrid sumó tres puntos que sirvieron para dar que su equipo recuperara el liderato.



"Sufrimos. Es normal, pero creo que contento. Hay que felicitar a todos los jugadores, hemos tenido mucha paciencia. El resultado es justo. Hay momentos en los que tienes que sufrir. El rival, jugando defendiendo bien y a la contra nos metió en dificultades. Al final, estamos contentos y hay que felicitar a los jugadores. La presión la vamos a tener de todas formas y esto no se acaba aquí. Queda mucho y lo sabemos", comentó.



Respecto a la opinión del técnico del Betis, Víctor Sánchez del Amo, que dijo que la posible expulsión de Keylor Navas habría marcado el partido, no quiso hablar sobre las decisiones del colegiado Antonio Mateu Lahoz.



"Cada uno va a opinar. Nosotros, dentro del partido, en los 90 minutos, hicimos buenas cosas. Me quedo con nuestro trabajo. Nunca me voy a meter con el árbitro. Nosotros sumamos tres puntos, es merecido. Al final, ha tomado la decisión el árbitro, de no y ya está. Al final, la expulsión, pues la decisión la toma el árbitro. No vi las imágenes y no puedo decir nada".



Respecto al tanto de Sergio Ramos al final del partido que dio los tres puntos al Real Madrid, señaló que estaría más "tranquilo" si sus jugadores marcaran dos o tres goles al principio para jugar con menos preocupación.



"Sabemos que podemos marcar en cualquier momento. Hoy hemos tenido paciencia. En momentos de dificultades hemos tenido la cabeza fría pensando que lo podíamos sacar adelante. En las acciones a balón parado sabemos que estamos fuertes, pero me gustaría meter más goles en acción de juego", explicó.



Cuestionado por sus palabras en la rueda de prensa previa al choque ante el Betis, en la que dijo que el Real Madrid molesta, intentó explicar aquella opinión.



"Buena pregunta. "Seguro que molestamos a muchos. Pero no pasa nada, esto es lo normal. Nosotros somos el Madrid y molestamos a mucha gente".



Fuente: EFE

Próximo crack: la jugada lujosa de Vinicius en el Sudamericano Sub 17

LEE TAMBIÉN: