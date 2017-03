Isco y Real Madrid no llevan una buena relación en la presente temporada. El volante, ex Málaga, no goza de muchos minutos en el equipo que dirige Zinedine Zidane y eso haría que salga en el próximo mercado de fichajes.

► Bus del Veracruz de Gallese fue apedreado por hinchas del Morelia

Este domingo, el diario Tuttosport reporta en su edición digital que la dirigencia merengue ya le ha puesto precio para su posible marcha: 35 millones de euros.

El objetivo de la directiva del Real Madrid, según el citado medio, es que Isco no se vaya gratis en el 2018. La cifra estimada podría ser mayor si es que se logran ciertas metas en su otro posible club.

Real Madrid tiene a Isco como una de sus piezas de recambio. (Getty Images) Real Madrid tiene a Isco como una de sus piezas de recambio. (Getty Images)

Además, se menciona que Juventus es uno de los grandes de Europa que tiene interés en la internacional con la Selección de España. El AC Milan es otro de los que lo quiere dentro de la Serie A. Tal parece que su destino se encuentra en Italia.

Por ejemplo, Isco fue nuevamente suplente en pasado partido del Real Madrid ante Eibar (goleó 4-1). Solo jugó 15 minutos tras ingresar por James Rodríguez. Si antes era el colombiano que era el suplente, ahora lo es el español.

► Messi anotó golazo y es el máximo goleador de la Liga

LEE TAMBIÉN...