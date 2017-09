El momento es crítico en el Real Madrid pese a los dos títulos en la presente temporada. La Supercopa de Europa como de España alegraba a los aficionados, pero el nivel mostrado en La Liga Santander parece mostrar mucha confianza o relajo en los jugadores. Los madridistas se encuentran a siete puntos del Barcelona en solo cinco fechas disputadas del campeonato y el pasado miércoles, luego de la derrota frente al Betis, Florentino Pérez bajó a los vestuarios para conversar con Zidane, así como con los jugadores sobre la situación merengue.



¿Es normal que Florentino baje a los camerinos? Sí, medios españoles confirman eso. Sin embargo, los mismos portales, como es el caso ‘Don Balón’, aseveran que no suele bajar a partidos de Liga, especialmente en encuentros “fáciles” como es el Real Betis. Que lo hiciese este miércoles es un síntoma de que no quiere que todo salte por los aires, aunque mostró su incomodidad frente al técnico y los jugadores. El presidente pidió calma, tranquilidad... pero más intensidad en el campo. Veremos qué hace el Real Madrid en las próximas fechas, que se antojan fundamentales de cara al devenir de la temporada.



Ansiedad, falta de gol, mala suerte... El Real Madrid busca las causas de su mal comienzo de Liga tras su derrota el miércoles en casa ante el Betis (1-0), mientras su técnico Zinedine Zidane pide tranquilidad y recuerda que "esto acaba de empezar".



"Esto lo vamos a levantar, la Liga es muy larga y seguro que vamos a tener días mejores", aseguraba el miércoles un cariacontecido Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro que el Betis se llevó con un gol en el descuento del paraguayo Tonny Sanabria (90+4).



"A lo mejor no merecíamos ganar el partido, pero tampoco perder", añadió el técnico del equipo blanco, cuyos éxitos iniciales en la pretemporada no hacían presagiar su nefasto inicio liguero.



El Real Madrid, que ganó con solvencia en agosto la Supercopa de Europa al Mánchester United (2-1) y la Supercopa de España al Barcelona (5-1, en el global), se encuentra después de cinco jornadas del campeonato español en la 7ª posición, a siete puntos del líder, el Barça.



"Hay tiempo y recorrido, pero la distancia es inquietante porque el Barça corre que se las pela, al menos mientras Messi esté así", consideró en su columna el director de AS, Alfredo Relaño, en referencia al buen momento del argentino, máximo goleador liguero con 9 tantos en cinco partidos.

.



Esta es la acción de Ronaldinho con la que destaca en India. (YouTube)