Uno de los fichajes más sorpresivos del mercado de pases de verano último fue el fichaje de Álvaro Morata por el Chelsea. Hasta aquí, el delantero español no había dado una explicación clara de su decisión. Hoy en una entrevista con 'Daily Mail', afirmó que no iba ser suplente de nadie en Real Madrid.

"Zidane quería que me quedara y yo era feliz en Madrid, pero no podía quedarme para ser suplente. Los jugadores necesitamos jugar, crecer y abandonar la zona de confort. Soy ambicioso y tengo hambre de éxito", empezó diciendo el crack del Chelsea.



"He tenido varias ofertas este verano, no solo del Chelsea y el Manchester United, también de otras ligas. Estaba en una buena situación para mí. La conversación más importante la tuve con Conte. Me siento en deuda con él", agregó el exdelantero de Real Madrid.



"Me fichó para la Juventus pero lo dejó para entrenar a Italia. Siempre quise jugar para él después de aquello. Fueron solo dos meses con él, pero sentí como si le conociera de siempre", concluyó el crack español.